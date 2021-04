Can You Ever Forgive Me?

Can You Ever Forgive Me? Is een Americaans biografische dramafilm gebaseerd op de memoire van Lee Israel. Het vertelt het verhaal van Lee Israel (Melissa McCarthy) die in de Jaren ’70 en ’80 haar geld verdiende met het schrijven van de levensverhalen van Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder en de journaliste Dorothy Kilgallen. Als het werk van Lee niet meer wordt gepubliceerd, omdat ze niet langer ‘in de mode’ is, schroomt ze niet om via list en bedrog haar doel te bereiken. Dit met de hulp van haar trouwe vriend Jack (Richard E. Grant).