Howard

In “Howard” wordt het nooit eerder vertelde verhaal van Howard Ashman verteld, de geniale liedjesschrijver achter Disney-klassiekers als “Aladdin”, “Belle en het Beest” en “De Kleine Zeemeermin”, en bedenker van onder andere de musical “Little Shop of Horrors”. Aan de hand van nooit eerder vertoond archiefmateriaal ontdekken we hoe het uiteindelijk zo is gekomen dat hij de man achter de liedjes van de bekendste familiefilms ter wereld werd.