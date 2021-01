The Muppet Show

Het is tijd om het gordijn te openen bij The Muppet Show! Ga mee met Kermit, Miss Piggy, Fozzie Beer, Gonzo, de Zweedse Kok en de anderen in deze grensverleggende draai aan de klassieke variëteitsshow, waar originele liedjes, sketches en gasten samenkomen in een kijkcijferkanon voor alle leeftijden! Ontdek zelf hoe sensationeel, inspirerend, feestelijk en Muppetioneel The Muppet Show is!