WandaVision

WandaVision van Marvel Studios combineert de klassieke sitcom en het Marvel Cinematic Universe. In deze serie leiden Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) een ideaal burgerlijk leventje wanneer zij beginnen te vermoeden dat alles niet is wat het lijkt. Deze nieuwe serie wordt geregisseerd door Matt Shakman. De schrijver is Jac Schaeffer.