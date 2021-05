Loki

In Loki van Marvel Studios vervolgt de listige schurk Loki zijn rol als de God of Mischief in een nieuwe serie die plaatsvindt na de gebeurtenissen in Avengers: Endgame. Tom Hiddleston keert terug als het hoofdpersonage, samen met Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku en Richard E. Grant. De regie is van Kate Herron en de schrijver is Michael Waldron.