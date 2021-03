Marvel Studios Assembled

ASSEMBLED is een uitgebreide serie specials in documentairestijl die op Disney+ wordt gestreamd en die de creatie van de spannende nieuwe shows en bioscoop releases van Marvel Studios beschrijft. Neem een kijkje achter de schermen van producties zoals WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier en Loki via exclusieve beelden op de set. Sluit je aan bij filmmakers en sterren als Scarlett Johansson en Jeremy Renner terwijl ze het ontstaan van de Black Widow-film en de Hawkeye-serie gedetailleerd beschrijven. ASSEMBLED is een meeslepend en diepgaand onderzoek van de volgende fase van het Marvel Cinematic Universe.