Cruella - VIP-toegang*

Oscarwinnaar Emma Stone (La La Land) schittert in Cruella, een gloednieuwe live-action film die het verhaal laat zien achter een van de meest beruchte en modieuze schurken ooit: Cruella de Vil. Cruella speelt zich af tegen de achtergrond van het Londen uit de jaren ’70. In de film volgen we de jonge zwendelaar Estella, een slimme en creatieve jongedame die vastberaden is om bekend te worden met haar mode-ontwerpen. Ze raakt bevriend met een paar jonge boeven, die het verlangen naar onheil in haar erg waarderen en samen bouwen ze een leven op in de straten van Londen. Op een dag wordt Estella’s talent voor ontwerpen ontdekt door Barones von Hellman, een verwoestend chique en angstaanjagend haute modelegende, gespeeld door tweevoudig Oscarwinnaar Emma Thompson (Howards End, Sense & Sensibility). Maar hun relatie zet bepaalde zaken en onthullingen in gang en zal er uiteindelijk voor zorgen dat Estella haar slechte kant omarmt en de rauwe, modieuze en wraakzuchtige Cruella wordt.

Disney’s Cruella is geregisseerd door Craig Gillespie (I, Tonya) en geproduceerd door Andrew Gunn (Freaky Friday), Marc Platt (Mary Poppins Returns) en Kristin Burr (Christopher Robin).