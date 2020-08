Magic of Disney's Animal Kingdom

In Magic of Disney’s Animal Kingdom krijgen kijkers onder begeleiding van geliefd Disney-stemacteur Josh Gad een uniek kijkje in de magische keuken van het populaire dierenpark Disney’s Animal Kingdom en themagebied The Seas with Nemo & Friends in Epcot. Bekijk de dieren in het park van dichtbij en maak kennis met de verzorgers en dierenartsen die een bijzondere band met ze hebben opgebouwd.