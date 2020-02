Wat staat je te wachten in 2019?

Lente

De warmere dagen beginnen er aan te komen, en daarmee ook een aantal langverwachte films en shows. In Captain Marvel, Marvel Studios’ eerste film met een vrouwelijke hoofdrol, zien we Oscar-winnares Brie Larson, Samuel L. Jackson en Jude Law. Met vlak daarna het vervolg op het enorme success van Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame .

Tot 17 maart neemt Legends of the Force gasten van Disneyland® Paris mee naar een galaxy far, far away met speciale shows, meet-and-greets en de populaire achtbaan: Hyperspace Mountain. Je favoriete Disney Classics keren terug naar het grote doek in een geheel nieuwe stijl. Eerst vliegt Tim Burton’s versie van Dumbo de bioscopen in. Daarna neemt Guy Ritchie’s Aladdin ons mee naar Agrabah, met Mena Massoud als Aladdin en Will Smith als Geest.