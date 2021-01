Big Sky

Privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt bundelen hun krachten met de vervreemde vrouw van Cody, Jenny Hoyt, die vroeger politieagent was. Samen gaan ze op zoek naar twee zussen die op een afgelegen snelweg in Montana door een vrachtwagenchauffeur zijn ontvoerd. Ze komen erachter dat in dit gebied meerdere meisjes zijn verdwenen en het wordt een race tegen de klok om de moordenaar te stoppen voordat hij nog meer slachtoffers maakt.