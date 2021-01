Rijkdom, schoonheid en status definiëren de mensen in dit stadje, maar één vrouw is bereid om alles te verwoesten om wraak te nemen. Emily Thorne is nieuw in de Hamptons. Ze heeft een aantal rijke buren ontmoet, een paar nieuwe vrienden gemaakt en lijkt er prima op haar plaats. Maar iets klopt niet aan haar. De waarheid is dat Emily niet echt nieuw is in de buurt. Het was ooit haar oude buurt, totdat er iets ergs gebeurde waardoor haar gezin en hun reputatie te gronde werden gericht. Nu is Emily terug om een paar dingen recht te zetten op de enige manier die ze kent: door wraak te nemen.