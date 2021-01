Sons of Anarchy gaat over een beruchte motorclub (MC) die hun levensonderhoud wil beschermen en wil zorgen dat hun simpele, geborgen dorp Charming, Californië, blijft zoals het is: charmant. Achter de familiale levensstijl en legaal opbloeiende garage van de MC's schuilt een meedogenloze, opbloeiende, illegale wapenhandel.