Ouderlijk Toezicht instellen

De eerste keer dat je op 23 februari inlogt bij Disney+, word je meegenomen op ontdekkingsreis om de gloednieuwe functies van Star te ontdekken.

Ongeacht of je inlogt via een connected-tv, desktop, tablet of mobiel, krijg je een uitleg hoe je de leeftijdsclassificaties van 18+ kunt instellen met gebruik van een pincode en je daarmee toegang krijgt tot alle entertainment van Star.

Je kunt ook de toegang van bepaalde entertainment beperken, zodat alleen gezinsvriendelijke series en films verschijnen op het startscherm van Disney+ en daarmee Disney+ voor jong en oud beschikbaar blijft.