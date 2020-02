Donald Duck-collectie

Als je weg bent van collectibles, bekijk dan ook zeker de rest van de Donald Duck-collectie bij shopDisney. Maak een statement met deze verjaardagsmok met speciale vorm en een afneembare felblauwe hoed. Maak ruimte in je pincollectie voor deze pin-set (vanaf 9 juni verkrijgbaar) met kenmerkende poses en zinnen van de beroemde eend. Laat je liefde voor Donald zien en hijs je eigen eendjes in dit Donald Duck-rompertje of kies een mooi T-shirt voor jezelf met eendenopdruk en twee van de bekendste zinnen van Donald: 'Aw phooey!' en 'Hey, look at that!'.