Encore!

Uitvoerend producent Kristen Bell brengt voormalige castgenoten van een schoolmusical samen en vraagt ze om opnieuw een spetterend optreden neer te zetten tijdens de reünie van de middelbare school. De emoties lopen hoog op wanneer de voormalige leerlingen geconfronteerd worden met verwaterde vriendschappen, oude vlammen, zelftwijfel en een waanzinnige choreografie. Misschien lukt het deze onwaarschijnlijke groep vrienden (met de hulp van het beste van het beste van Broadway) topprestaties neer te zetten met hun vertolkingen van 'The Sound of Music', 'Belle en het Beest', 'Annie' en meer, en daarmee een staande ovatie in de wacht slepen.