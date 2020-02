Aladdin en de Geest

Mena Massoud speelt Aladdin, een charmante straatrat uit Agrabah. Aladdin wil dolgraag zijn leven als kruimeldief achter zich laten, omdat hij gelooft dat hij bestemd is voor grotere dingen.

Viervoudig Grammy-winnaar Will Smith speelt de Geest, een van vorm veranderende blauwe entiteit die gevangenzit in een olielamp. De Geest is een kleurrijke, grootse verschijning die wensen in vervulling kan laten gaan. Via zijn band met Aladdin komt hij achter de ware betekenis van vriendschap.