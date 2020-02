Disneys Artemis Fowl

Als afstammeling van een familie slimme criminelen, bevindt de 12-jarige Artemis Fowl zich in een strijd tegen een groep elfen die wel eens achter de verdwijning van zijn vader zouden kunnen zitten.

Nieuwkomer Ferdia Shaw speelt het hoofdpersonage, met Lara McDonnell (“Love, Rosie”) als Captain Holly Short, een enthousiaste elf die gekidnapt werd door Artemis in ruil voor elfengoud als losgeld.

In de ondergrondse elfenwereld Haven City, vertolkt Academy Award®-winnares Dame Judi Dench (“Skyfall”) Commandeur Root, de leider van de reconnaissance divisie van de LEPrecon, het elfenpolitiekorps, en Josh Gad (“Beauty and the Beast”) speelt Mulch Diggums, een kleptomanische dwerg, die Holly probeert te redden.

Bovengronds speelt Nonso Anozie (“Cinderella”) de bodyguard van de Fowl-familie, genaamd Butler, en Tamara Smart (“The Worst Witch”) speelt Butler’s nicht Juliet. Miranda Raison (“Murder on the Orient Express”) speelt Artemis zijn moeder Angeline.

Andere leden van de cast zijn onder andere Josh McGuire ("About Time"), Hong Chau ("Downsizing"), Nikesh Patel ("London Has Fallen"), Michael Abubakar ("Trust Me"), Jake Davies ("A Brilliant Young Mind"), Rachel Denning ("Doctor Who"), Matt Jessup ("Dread"), Simone Kirby ("Alice Through the Looking Glass"), Sally Messham ("Allied") en Adrian Scarborough (“Les Misérables”).

Gebaseerd op het eerste boek uit de best-selling series van Eoin Colfler en geregisseerd door Kenneth Branagh.