Avengers: toen en nu

Steve Rogers (Captain America) is gemaakt voor de rol van superheld. In Captain America: The First Avenger deed Rogers mee aan een "Super Soldaten" experiment en kreeg zo betere vaardigheden. Nadat hij de Tesseract (één van de Infinity Stones) uit handen wist te houden van schurken, werd Rogers jarenlang ingevroren, om kort voor de gebeurtenissen in Avengers Assemble te ontwaken.

In Avengers: Infinity War wordt Rogers nog steeds gezien als crimineel sinds hij opstond tegen de overheid in Captain America: Civil War. Maar hijzelf, Black Widow en Falcon worden al snel opgetrommeld om het in de slag om Wakanda op te nemen tegen Thanos.