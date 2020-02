De magie achter Mary Poppins Returns

Mary Poppins Returns is gefilmd in Shepperton Studios in London, als ook op locatie in en rond de stad. Hiervoor was het nodig om de set te doen lijken alsof het in 1930 afspeelde.

"Om een goed gevoel te geven van de stad, besloten wij op deze locaties in Londen te filmen," zei producent John DeLuca. "We begonnen deze locaties zelfs als eigen personages te beschouwen."

Bezienswaardigheden al St Paul's Cathedral, Buckingham Palace, the Tower of London, the Royal Exchange, en Westminster zijn allemaal te zien in de film. Emily Blunt was dol op het London uit de film.

"Ik beschouw de film als een liefdesbrief aan Londen. Ik kom uit Londen en ik vind van de manier waarop ze de stad afbeelden prachtig."