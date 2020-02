Maak kennis met Forky

Het handenarbeidprojectje Forky weet vrijwel zeker dat hij niet thuishoort in Bonnie's kamer. Elke keer als hij probeert te vluchten, belandt hij helaas weer in een nieuw avontuur die hij liever overslaat. "De wereld van Toy Story draait om het idee dat alles in de wereld een doel heeft", zegt Cooley. "Het doel van speelgoed is om er altijd te zijn voor het kind. Maar wat als het speelgoed gemaakt is van andere voorwerpen? Forky is door Bonnie gemaakt van een wegwerpmes-en-vork, dus bevindt hij zich in een lastige situatie. Hij wil zich houden aan zijn doel als afval, maar heeft nu een nieuw doel gekregen."

Woody besluit Forky te begeleiden in zijn nieuwe speelgoed-bestaan, wat betekent dat hij Forky uit de prullenbak moet houden. We vonden Forky fantastisch", zegt producent Jonas Rivera. "Hij begrijpt de regels van de speelgoedwereld niet en houdt zich daar dus ook niet aan. Dit maakt het verhaal erg grappig en nieuw. Aan de andere kant maakt hij het Woody wel erg lastig, die alleen maar wil uitleggen hoe belangrijk hij is voor het kind."