Na de gratis proefperiode van twee maanden gaat Disney+ vanaf 12 november officieel van start. Vanaf die dag kan je via een brede selectie aan mobiele en Connected-tv apparaten streamen, inclusief spelcomputers, mediaplayers en Smart-tv’s. Reclamevrij kijken tot 4 streams tegelijk in volledig 4k HDR tot op wel 10 verschillende apparaten.



Naast onbeperkte downloads, persoonlijke aanbevelingen en de mogelijkheid om zeven verschillende profielen aan te maken, hebben ouders de optie om Kids-profielen in te stellen met content geschikt voor alle leeftijden. Verken de grootste titels op elk gewenst apparaat en moment - allemaal voor slechts €6.99 per maand of €69.99 per jaar. Geen contract, geen verplichting en op elk moment opzegbaar.