7 dingen die je nog niet wist over Coco

2. Afrikaantjes zijn de enige levende planten die je in het Land van de doden tegenkomt

Het feit dat dit de enige levende planten in het Land van de doden zijn, onderscheidt het van The Land of the Living. Tijdens de reizen naar Mexico om onderzoek te doen, hebben de filmmakers geleerd dat de afrikaantjes een hele belangrijke rol spelen op de Dag van de Doden: ze leiden de geest van een geliefde naar huis. En daarnaast zijn de bloemen ook nog eens prachtig.