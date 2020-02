Vier Halloween in Disneyland Paris

Ontmoet de Disney Schurken

Bereid je voor op spannende verrassingen, want de beroemde Disney Schurken liggen op de loer om Mickey's vrolijke feestgangers op te schrikken. Schraap je moed bij elkaar voor een ontmoeting met de Disney Schurken, zo vind je bijvoorbeeld bij de doornstruik achter het Kasteel van Doornroosje niemand minder dan Maleficent... brr!



Ook laten de Disney Schurken je graag hun spectaculaire kunsten en krachten zien en nodigen ze je uit voor hun show ‘It’s Good to be Bad with the Disney Villains!’. In deze show zie je de Koningin uit Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, Cruella, Kapitein Haak, de Hartenkoningin, Jafar, Gaston, Frollo, Dr. Facilier, maar ook de stiefzussen en stiefmoeder van Assepoester: Drizella, Anastasia en Lady Tremaine. De indringer Donald Duck heeft zich verkleed als Maleficent en zal zich verstoppen in de show, zodat hij kan mee feesten met de Disney Schurken.