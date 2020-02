Beleef Kerstmis in Disneyland® Paris

Oud en nieuw in Disneyland® Paris

Kerst gaat in Disneyland® Paris nog door t/m 6 januari 2019 én er wordt een speciaal feest voor de jaarwisseling georganiseerd.

Disneyland® Paris organiseert een fantastisch oud & nieuw-feest met de beste onderdelen van Halloween en Kerstmis in The Incredible New Year's Eve Parade, gevolgd door spectaculair vuurwerk om het jaar 2019 in te luiden. Daarnaast kun je, als je een ticket hebt voor het jaarwisselingsfeest (afzonderlijk verkocht), de hele avond genieten van de attracties.