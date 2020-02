Ontdek het nieuwe Toy Story Land in Walt Disney World Het is tijd om te spelen! Andy's achtertuin komt tot leven in Walt Disney World Resort in Florida met nieuwe attracties, belevenissen en interactieve games! Beleef het avontuur in Disney's Hollywood Studios in de avontuurlijke wereld van Woody, Buzz en hun vrienden waar je een ritje maakt met Slinky Dog en kan ronddraaien in een vliegende schotel. In dit 11 hectare grote kleurrijke landschap word je verkleind tot het formaat van speelgoed, lees verder om erachter te komen wat er spelend te beleven valt in het nieuwe Toy Story Land.