Star Wars: de complete saga is eindelijk te streamen. Herbeleef een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan

May the Force be with you. Ja, we hebben er een jaar op gewacht om dat te kunnen zeggen en we gaan ervan genieten ook.

Mei is een fantastische maand. En niet alleen vanwege de Star Wars-gerelateerde woordgrapjes. Ten eerste is het natuurlijk lente, maar ten tweede kun je met Disney+ voor de eerste keer alle Star Wars-films vanaf één plek bekijken (en misschien wel allemaal achter elkaar, als je een comfortabele bank en veel koffie hebt).

Heb je daarna nog niet genoeg lightsaber gevechten gezien? De laatste afleveringen van de prequelserie The Mandalorian komen er ook aan. En je kunt het laatste seizoen van Star Wars: The Clone Wars samen met Star Wars Rebels en Star Wars - Het Verzet streamen.

Met de hele saga binnen handbereik is de enige vraag nog in welke volgorde je hem bekijkt, wat het onderwerp is van vele verhitte discussies (zoals fans wel zullen weten). Hier een viertal suggesties van ons: