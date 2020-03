Tenzij je in een ver sterrenstelsel hebt gebivakkeerd, ben je vast op de hoogte van het schattige wezentje met de naam The Child, of zoals iedereen op internet hem noemt: Baby Yoda.

Dit wezen is een mysterieuze alien die achterna wordt gezeten door premiejagers uit het Keizerrijk en de ster/memeklassieker-in-wording uit de Disney+ Original Star Wars-serie The Mandalorian.