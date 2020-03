Tien hartverwarmende animatiefilms op Disney+ die je terugbrengen naar je jeugd.

De Kleine Zeemeermin (1989)

Duik in een wereld vol Disney-plezier met De Kleine Zeemeermin. Zing uit volle borst mee met 'Diep in de zee' en 'Kus haar dan', en droom over prachtige dittemedats. Deze klassieker is echt een kanjer!!

Ariel, de vrolijke en tegelijkertijd ondeugende zeemeermin, is vastberaden om mens te worden. Ze sluit daarom een deal met de verraderlijke zeeheks Ursula. Daarop moet ze de liefde van de prins zien te winnen en het koninkrijk van haar vader redden in een race tegen de klok.