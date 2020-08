Cars, 2006

Hier is er eentje voor de autogekken! Is het jou ook wel eens opgevallen dat de koplampen van je auto een beetje op ogen lijken en het nummerbord op een lachende mond? Wij kunnen toch niet de enige zijn... In deze film staat er veel op het spel. Drie raceauto's bereiden zich voor op een beslissende wedstrijd. De winnaar rijdt weg met de felbegeerde Piston Cup, maar wie zal dat zijn? De sportlegende "The King"? Chick Hicks, die op zoek is naar eeuwige roem? Of de veelbelovende nieuwkomer Bliksem McQueen? Maar de plannen van Bliksem vallen in het water wanneer hij een paar dagen voor de wedstrijd een flinke vertraging oploopt. Hij moet helemaal terugrijden en dat komt hem duur te staan... Als je de finishlijn gehaald hebt, kijk dan ook Cars 2 en 3, alle drie beschikbaar op Disney+.