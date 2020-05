Wat je in mei op Disney+ kunt bekijken:

Star Wars

Mei is een geweldige maand en niet alleen vanwege de Star Wars-woordgrapjes. Hier volgen een aantal van de nieuwe Star Wars-film en -series die deze maand op Disney+ te zien zullen zijn. May the Force be with you.

Star Wars: The Rise of Skywalker

De nieuwste film over het Star Wars-universum en de laatste in de Skywalker-saga zal deze maand op Disney+ beschikbaar zijn. Ga op een epische reis naar een galaxy far, far away waar legendes ontstaan en de laatste strijd voor vrijheid nog gevochten moet worden.

Disney Gallery: The Mandalorian

Neem een kijkje achter de schermen van The Mandalorian in deze exclusieve Disney+ serie. Elk hoofdstuk verkent een ander facet van de eerste live-action Star Wars-serie, met interviews, beeldmateriaal van achter de schermen en gesprekken met Jon Favreau.

Star Wars - Het Verzet seizoen 2

Het tweede seizoen van de populaire cartoon uit het Star Wars-universum is deze maand beschikbaar op Disney+. Het vertelt het verdere verhaal van de New Republic piloot Kazuda Xiono, gerekruteerd door de Resistance om de First Order te bespioneren.