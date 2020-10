1. Geniet van de complete saga

Disney+ is nu dé plek om alles van Star Wars te streamen. Trakteer jezelf op een filmmarathon en kijk alle films achter elkaar. Als je het echt grondig wilt aanpakken, moet je The Mandalorian na Return of the Jedi en voor The Force Awakens kijken. We raden ook Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian aan voor een kijkje achter de schermen en exclusieve interviews over de serie.